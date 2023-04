Auto kollidiert mit U-Bahn: Zwei Leichtverletzte

Frankfurt (dpa/lhe) - . In Frankfurt ist ein Auto mit einer U-Bahn zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Montagmorgen sind laut Polizei zwei Menschen leicht verletzt worden. „Beide wurden vom Rettungsdienst betreut“, sagte ein Sprecher. An der Unfallstelle im Stadtteil Dornbusch fährt die U-Bahn überirdisch.