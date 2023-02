Auto kracht in geparkte Fahrzeuge und landet auf dem Dach

Hanau (dpa/lhe) - . Zwei junge Männer haben bei einem Autounfall in Hanau-Großauheim (Main-Kinzig-Kreis) großes Glück gehabt. Der Wagen landete bei dem Unfall auf dem Dach, wie ein Polizist am Donnerstagmorgen sagte. Der 19-jährige Beifahrer wurde dabei leicht verletzt, der 20-jährige Fahrer blieb unverletzt. Demnach war der 20-Jährige am Mittwochabend aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Fahrzeug von der Straße abgekommen und gegen zwei geparkt Autos gekracht. Dabei überschlug sich sein Auto. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro.