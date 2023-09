Auto landet in Fluss: Insassen unverletzt

Marburg (dpa/lhe) - . Nass und unter Schock, aber unverletzt haben sich drei Menschen aus einem Auto befreit, mit dem sie in einem Marburger Fluss gelandet waren. Ein 19-Jähriger fuhr am Samstag parallel zur Lahn entlang, als er mit dem Auto durch einen mutmaßlichen Fahrfehler in den Fluss geriet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei aus der Nacht auf Sonntag. Einsatzkräfte der Feuerwehr bargen den Wagen nach eineinhalb Stunden aus dem Wasser.