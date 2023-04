Auto prallt gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Fürth (dpa/lhe) - . Ein 26-jähriger Autofahrer ist mit seinem Wagen im Kreis Bergstraße gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war zuvor auf der B38 von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dann kam er in Höhe des Abzweiges zur K53 bei Fürth (Odenwald) erneut von der Fahrbahn ab und fuhr gegen den Baum. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittler vermuten, dass der Mann einen medizinischen Notfall erlitten hatte.