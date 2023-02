Auto prallt gegen Kleinbus: Mehrere Verletzte

Kefenrod (dpa/lhe) - . Bei einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Kleinbus auf einer Landstraße bei Kefenrod im Wetteraukreis sind acht Menschen verletzt worden. Der 75-jährige Fahrer des Wagens und seine 11-jährige Beifahrerin wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Sechs Insassen des Kleinbusses seien leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto am Morgen aus bislang ungeklärten Gründen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, wo es dann zum Unfall kam.