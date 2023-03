Auto schubst abgestellten Anhänger an: Wer haftet?

Karlsruhe (dpa) - . Wer seinen Anhänger am Straßenrand abstellt, muss selbst dann für den Schaden aufkommen, wenn ihn ein Anderer in Bewegung setzt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte es kürzlich mit einem Fall aus Hessen zu tun, in dem ein Autofahrer bei einem Unfall gegen einen geparkten Anhänger gefahren war - der rollte los und an ein Gebäude. Haften muss trotzdem der Halter des Anhängers, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil hervorgeht.