Auto stößt mit Streifenwagen zusammen: Mann schwer verletzt

Offenbach (dpa/lhe) - . Beim Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Auto in Offenbach ist der Fahrer des Autos schwer verletzt worden. Der 59-Jährige kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Sie waren am Morgen mit Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen. An einer Kreuzung fuhren sie über eine rote Ampel und stießen dabei mit dem Auto des Mannes zusammen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.