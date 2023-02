Auto überschlägt sich auf der A67: 29-Jähriger stirbt

Nauheim (dpa/lhe) - . Ein 29-Jähriger hat sich mit seinem Auto auf der A67 mehrmals überschlagen und ist gestorben. Der Wagen war am Samstag zwischen dem Autobahndreieck Rüsselsheim und der Anschlussstelle Groß-Gerau von der Straße abgekommen und schließlich auf dem Dach liegen geblieben, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Mann wollte Zeugenaussagen zufolge einen Lkw überholen, lenkte aber wieder zurück, bremste ab und geriet dadurch auf den Grünstreifen. Die A67 in Richtung Darmstadt wurde für eine Stunde gesperrt. Der Schaden liegt bei 15.000 Euro.