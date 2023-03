Auto überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Rodgau/Dietzenbach (dpa/lhe) - . Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall auf der Kreisstraße 174 zwischen Rodgau und Dietzenbach schwer verletzt. Nach einem missglückten Überholmanöver hatte der 22-Jährige am Montagabend die Kontrolle über seinen Wagen verloren, wie die Polizei in der Nacht mitteilte. Das Auto kam von der Straße ab, überschlug sich und krachte gegen einen Baum. Die Strecke in Richtung Dietzenbach musste für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.