Auto überschlägt sich: Hund aus Wagen geschleudert

Wohratal (dpa/lhe) - . Eine Autofahrerin und ihr Hund sind bei einem Verkehrsunfall bei Wohratal (Landkreis Marburg-Biedenkopf) verletzt worden, nachdem sich ihr Fahrzeug mehrfach überschlagen hatte. Die 47 Jahre alte Frau war am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf der Bundesstraße 3 von Marburg in Richtung Gilserberg unterwegs, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einer Kurve habe sie die Kontrolle über den Wagen verloren und sei deshalb von der Fahrbahn abgekommen. Nach mehrfachem Überschlagen kam das Auto auf dem Dach liegend zum Stehen, wie es weiter hieß. Der Hund der Fahrerin sei dabei aus dem Auto geschleudert worden. Die Frau habe sich an der Wirbelsäule verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ihr Hund wurde den Angaben zufolge in eine Tierarztpraxis gebracht.