Auto überschlägt sich mehrfach: Vier Schwerverletzte

Buseck/Staufenberg (dpa/lhe) - . Vier junge Männer sind bei einem Unfall zwischen Buseck und Staufenberg (Kreis Gießen) schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei mit dem Auto am Donnerstagabend rechts auf den Seitenstreifen abgekommen und dann in den gegenüberliegenden Straßengraben gestürzt, teilte die Polizei Gießen in der Nacht zum Freitag mit. Der Wagen habe sich mehrfach überschlagen. Dabei sei der Mann aus seinem Auto geschleudert worden. Ein 16 und zwei 17 Jahre alte Beifahrer seien ebenfalls schwer verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Straße zwischen den Ortsteilen Alten Buseck und Daubringen blieb über mehrere Stunden gesperrt.