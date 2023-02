Auto und Lastwagen kollidieren auf A671: Schwerverletzte

Hochheim (dpa/lhe) - . Bei dem Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen auf der Autobahn 671 bei Hochheim (Main-Taunus-Kreis) sind die beiden Insassen des Autos schwer verletzt worden. Ein 23-Jähriger schleuderte mit seinem Wagen am Montagmorgen zwischen den Anschlussstellen Hochheim-Süd und Gustavsburg über die Fahrbahn in die linke Schutzplanke, wie die Polizei am Montag mitteilte. Anschließend kam das Auto quer zur Fahrbahn zum Stehen. Ein 46-jähriger Lastwagenfahrer bemerkte den Wagen zu spät, es kam zur Kollision.