Autofahrer 117 Stundenkilometer zu schnell unterwegs

Hanau/Offenbach (dpa/lhe) - . Ein junger Autofahrer ist mit über 200 Stundenkilometern über die Bundesstraße 43a bei Hanau gerast - und damit mehr als doppelt so schnell als erlaubt gefahren. Der 19-Jährige sei am Sonntag in einem Tempo-100-Bereich mit 117 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag in Offenbach mit. Einer Zivilstreife war das Fahrzeug des Mannes zuvor bereits auf der Autobahn 66 aufgefallen, da die Abstände zum vorderen Auto nicht eingehalten wurden. Die Beamten folgten daraufhin dem Wagen auf die B43a und maßen dort dessen überhöhte Geschwindigkeit, wie die Polizei weiter mitteilte.