Autofahrer filmt drei Luchse im Reinhardswald

Nachweise einzelner Luchse gibt es in Hessen immer wieder. Die Experten des HLNUG gehen davon aus, dass die scheuen Wildtiere allmählich wieder in die Wälder zurückkehren. Bis in die zweite Hälfte des letzten Jahrhunderts galten sie in Deutschland als ausgestorben. Durch Wiederansiedlungsprojekte zunächst im Bayerisch-Böhmischen Wald und im niedersächsischen Harz kehrten die großen Katzen in Teile der deutschen Mittelgebirge zurück. 2010 wanderte aus der Harzpopulation der erste männliche Luchs wieder nach Hessen ein.