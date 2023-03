Autofahrer flieht vor Polizei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Fahrer eines Kleinwagens hat sich in Frankfurt mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert. Als eine Streife den Mann in der Nacht zu Donnerstag für eine Kontrolle zum Anhalten aufforderte, floh er mit seinem Auto über die Bundesstraße 43 bis zu einem Zubringer zur Autobahn 3, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dort habe er den Wagen abgestellt und sei zu Fuß in einen Wald geflüchtet. Die Beamten hatten die Verfolgung zwischenzeitlich abbrechen müssen, da der Fahrer während seiner Flucht auch auf die Gegenfahrbahn fuhr. Die Fahndung nach dem Mann läuft.