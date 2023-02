Autofahrer flieht vor Polizei und landet im Graben

Demnach war einer Polizeistreife der Wagen mit den drei Männern am frühen Sonntagmorgen aufgefallen, da er mit zu hoher Geschwindigkeit durch Hofgeismar fuhr. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, flüchteten die Männer in dem Fahrzeug über die Bundesstraße 83 in Richtung Hofgeismar-Schöneberg und ignorierten nach den Angaben jegliche Anhaltezeichen. An einer Kuppe verlor die verfolgende Polizeistreife zunächst die Sicht auf den Fluchtwagen, fand dann beim Überfahren aber das verunfallte Auto in einem Straßengraben vor, wie es weiter hieß.