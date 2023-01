Autofahrer lässt schwer verletzte Mitfahrerinnen zurück

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Autofahrer hat nach einem Unfall seine beiden schwer verletzten Mitfahrerinnen im Wagen sitzen lassen und ist geflüchtet. Die Feuerwehr befreite die beiden eingeklemmten 16 und 20 Jahre alten Frauen aus dem Wrack, wie die Polizei am Montag in Frankfurt mitteilte. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.