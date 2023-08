Autofahrer übersieht Zug: Zusammenstoß an Bahnübergang

Echzell/Nidda (dpa/lhe) - . Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang im Wetteraukreis mit einem Zug der Hessischen Landesbahn zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Dienstagmittag zwischen Echzell und Nidda sei niemand verletzt worden, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Nach ersten Erkenntnissen habe der 66-jährige Autofahrer den unbeschrankten Bahnübergang unachtsam und ohne den herannahenden Zug wahrzunehmen überquert.