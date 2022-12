Autofahrerin bei Überholmanöver schwer verletzt

Wehrheim (dpa/lhe) – . Bei einem missglückten Überholmanöver auf einer Kreisstraße im Taunus sind zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte ein 30-Jähriger mit seinem Wagen frontal in ein entgegenkommendes Auto, als er in der Nähe von Wehrheim auf gerade Strecke trotz Überholverbots an einem anderen Auto vorbeiziehen wollte. Dabei übersah der Mann den Ermittlungen zufolge einen Wagen auf der Gegenspur. Dessen 40 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ihr 14 Jahre alter Sohn überstand die Kollision am Samstagabend unverletzt. Der mutmaßliche Unfallfahrer erlitt nach Polizeiangaben leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzten die Beamten auf rund 40.000 Euro.