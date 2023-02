Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Schulbus schwer verletzt

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Busfahrer der Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen haben. Die Frau wurde in dem Wagen eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von geschätzten 70.000 Euro. Der „Hessische Rundfunk“ hatte über den Unfall berichtet.