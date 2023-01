Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Streufahrzeug verletzt

Ober-Mörlen/Friedberg (dpa/lhe) - . Eine Autofahrerin ist in der Nacht zum Montag auf der Autobahn 5 auf ein Streufahrzeug aufgefahren. Dabei zog sich die 55 Jahre alte Frau schwerste Verletzungen zu. Der ebenfalls 55 Jahre alte Fahrer des Räumfahrzeugs wurde mit einem Schock in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Friedberg am Montag mitteilte.