Autofahrerin innerorts mit Tempo 122 geblitzt

Reichelsheim (dpa/lhe) - . Eine Autofahrerin ist in Reichelsheim im Odenwaldkreis mit Tempo 122 statt der dort erlaubten maximal 50 Stundenkilometer geblitzt worden. Die Raserin wurde bei einer Kontrollaktion unter dem Motto „Blitz für Kids“ an einer Bushaltestelle erwischt, wie die Polizei am Mittwoch in Darmstadt mitteilte. Die Frau erwarten drei Monate Fahrverbot, 700 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Bei der Kontrollaktion seien außerdem 50 weitere Verkehrsteilnehmer mit zu hohem Tempo unterwegs gewesen.