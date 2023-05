Autokorso und Jubel: Erdogans Sympathisanten feiern

Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - . Den Wahlsieg von Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei haben seine Anhänger auch in Hessen öffentlich gefeiert. Huppende Autos fuhren durch viele größere Städte - zu Zwischenfällen kam es nach Polizeiangaben aber nirgends. In Frankfurt feierten am Sonntagabend vor dem Generalkonsulat rund 500 jubelnde Anhänger. Dabei sei auch ein bisschen Feuerwerk gezündet worden, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Hupkonzerte und Jubelrufe waren an vielen Orten in der Stadt zu hören. Anhänger hielten türkische Flaggen aus Autofenstern, und an einigen Kreuzungen bildeten sich zeitweilig Autoschlangen, teils hielten Fahrzeuge mit Warnblinker auf den Straßen.