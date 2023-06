Autonomes Fahren im Nahverkehr: Pilotprojekt verzögert sich

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein Pilotprojekt zum autonomen Fahren im öffentlichen Nahverkehr verzögert sich. Bei dem Vorhaben sollten Fahrzeuge in zwei Testgebieten im Rhein-Main-Gebiet als sogenannter On-Demand-Verkehr unterwegs sein, also per App bei Bedarf bestellt werden können. Zunächst sollte es im Mai in Darmstadt mit einer ersten Vorbereitungsphase losgehen, dabei sollte noch ein Sicherheitsfahrer an Bord sein, um notfalls eingreifen zu können. Doch bisher ist keines der Fahrzeuge unterwegs. Zuvor hatte der Hessische Rundfunk (HR) über die Verzögerung berichtet.