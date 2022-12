Autotransporter brennt auf A3: zwei Verletzte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein brennender Autotransporter hat auf der vielbefahrenen Autobahn 3 bei Frankfurt einen größeren Einsatz ausgelöst. Der 31 Jahre alte Fahrer des mit acht Neuwagen beladenen Lkw sei am Donnerstagmorgen auf der A3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs gewesen, berichtete ein Polizeisprecher. Auf Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Süd habe er ein lautes Geräusch gehört und den Transporter auf dem Seitenstreifen abgestellt. Zu dem Zeitpunkt sei an der Zugmaschine schon ein Feuer ausgebrochen.