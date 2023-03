Autotür gegen Radfahrer: Gefährliche Unfälle durch „Dooring“

In Frankfurt werde an der Reduzierung potenzieller Gefahrenstellen gearbeitet, sagt Stefan Lüdecke, Referent im Mobilitätsdezernat. Bei Neuplanungen und Sanierungen werde ein Trennstreifen geschaffen. Zudem lege die Stadt baulich getrennte Radwege an. Stellenweise würden auch Parkplätze abgeschafft, um die Sicherheit zu erhöhen, bis eine andere Möglichkeit umgesetzt werden könne. Das gelte für die Stelle an der Taunusanlage, an der vergangenen Spätsommer die Radfahrerin tödlich verletzt wurde.