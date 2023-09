Autounfall bei zwei Promille: Drei Menschen leicht verletzt

Viernheim (dpa/lhe) - . Bei einem Autounfall im südhessischen Viernheim (Kreis Bergstraße) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Ein 33-Jähriger verlor vermutlich wegen Alkoholeinflusses die Kontrolle über seinen Wagen, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem Auto, wie die Polizei in der Nacht auf Montag mitteilte. Der Mann sowie die Insassen des zweiten Wagens - ein 30 Jahre alter Fahrer und seine 27 Jahre alte Beifahrerin - wurden bei dem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt. Ein Alkoholtest bei dem 33-Jährigen ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt.