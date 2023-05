Autounfall mit vier Verletzten - darunter ein Säugling

Kassel (dpa/lhe) - . Durch einen Zusammenstoß zweier Autos in Kassel sind am Sonntagabend insgesamt vier Menschen verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden. Unter den verletzten Fahrzeuginsassen war auch ein neun Monate alter Säugling, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Zudem seien der Vater und die Mutter des Kindes sowie die Fahrerin des anderen Wagens verletzt worden. Niemand schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr.