Autozulieferer GKN schließt Werk in Zwickau

Zwickau (dpa/sn) - . Der Automobilzulieferer GKN Driveline will sein Werk in Zwickau mit mehr als 800 Beschäftigten auf absehbare Zeit schließen. Der Standort im Ortsteil Mosel sei auf Dauer nicht mehr zu halten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Geplant sei, ab der zweiten Jahreshälfte die Produktion an andere Standorte zu verlagern. Dafür sei ein Zeitraum von zwei Jahren vorgesehen. Die IG Metall warf dem Unternehmen, das in Deutschland weitere Standorte in Offenbach, Kiel und Trier hat, vor, Produktion scheibchenweise nach Osteuropa zu verlagern. Die Gewerkschaft kündigte Widerstand gegen die Pläne an.