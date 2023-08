Ayleen-Prozess: Angeklagter wollte Nacktfotos von Schülerin

Angeklagt ist der 30-Jährige unter anderem wegen Mordes, versuchter Vergewaltigung mit Todesfolge und Nötigung. Außerdem legt ihm die Staatsanwaltschaft zur Last, sich kinderpornografische Inhalte verschafft und ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Der Mann soll die 14-jährige Ayleen am 21. Juli 2022 mit seinem Auto in ihrem Heimatort Gottenheim nahe Freiburg abgeholt und sie in ein Waldgebiet nahe Langgöns in Hessen gebracht haben. Dort solle der verurteilte Sexualstraftäter versucht haben, die Schülerin zu vergewaltigen und sie schließlich erwürgt haben. Ihre Leiche soll er mit dem Auto zum Teufelsee nahe Echzell im Wetteraukreis gebracht und versenkt haben.