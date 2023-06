Ayleen wollte vor ihrem Tod noch Familie schreiben

Dieser hatte die Tötung des Mädchens vor Gericht gestanden. Während die Ermittler ein sexuelles Motiv der Tat vermuten, gab der Mann in einer von seiner Verteidigung verlesenen Erklärung an, das Mädchen im Streit getötet zu haben. Ganz anders hatte er den Verlauf der Tatnacht vom 21. auf den 22. Juli 2022 anfangs noch in einer polizeilichen Vernehmung angegeben, die vor Gericht gezeigt wurde. Konfrontiert mit den umfangreichen Ermittlungsergebnissen gab er zunächst an, nach der langen Fahrt von Baden-Württemberg nach Hessen habe er sich nach der Abfahrt von der Autobahn zunächst ausruhen müssen. Er habe deshalb zusammen mit Ayleen eine Pause eingelegt an einer Wiese, auf der Pferde gestanden hätten. Das Mädchen habe ohne Sattel reiten wollen, sei vom Pferd gefallen und gestorben.