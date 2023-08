Bad Hersfelder Festspiele 2024: Neufassung „A Chorus Line“

„Ich bin stolz, dass wir die ersten sind, die dieses mitreißende Stück in neuem Gewand zeigen können“, sagte Hinkel. Nach dem Theaterstück „Club der toten Dichter“, das in der noch laufenden Spielzeit aufgeführt wird, sei es den Festspielen mit „A Chorus Line“ nun zum zweiten Mal gelungen, die dafür nötige Lizenz aus den USA zu erhalten. Regie soll Melissa King führen, die mit ihren Choreographien wie in diesem Sommer mit „Jesus Christ Superstar“ und Inszenierungen wie beispielsweise „Show Boat“ die Bühne in der mittelalterlichen Stiftsruine bereits gut kennt. Die diesjährigen Festspiele gehen an diesem Sonntag mit einer Abschlussgala zu Ende.