Bad Hersfelder Festspiele: Probenauftakt für „König Lear“

Bereits bekannt ist, dass die Hauptrollen mit der Fernseh- und Theater-Schauspielerin Charlotte Schwab sowie dem Schauspieler und Kabarettisten Max Herbrechter besetzt sind. Schwab wird in die Männerrolle des König Lear schlüpfen. Mit ihr verkörpert in der Stiftsruine zum ersten Mal eine Frau den Patriarchen in dem Shakespeare-Klassiker. Herbrechter wird in der Inszenierung der Regisseurin Tina Lanik als Gloucester zu sehen sein.