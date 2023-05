Bad Hersfelder Festspiele: Probenauftakt mit „König Lear“

Für Regisseurin Tina Lanik spiegelt die Tragödie mit den Generationenkonflikten, familiären Machtkämpfen, Intrigen und Emotionen über Liebe, Hass, Angst bis hin zu Wahnsinn die Gegenwart. „Es geht in „König Lear“ um die entscheidenden Fragen: „Was ist ein Mensch? Was macht ihn am Ende aus? Wird er verrückt über alles, was ihn umgibt?“ Und wir leben in einer Welt, in der man verrückt werden könnte, wenn man sich umschaut und sieht, wie viel Ungerechtigkeit es gibt, wie viel Kriege, wie die Natur zerstört wird“, sagte sie. Das seien alles Themen, die in „König Lear“ behandelt würden. „Im Stück gibt es wenig Hoffnung. Ich hoffe, dass wir die Zuschauer aufrütteln und zum Nachdenken bringen, aber sie natürlich auch unterhalten können.“