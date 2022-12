Bad Homburger Kreuz wieder befahrbar

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Die Verbindung zwischen der Autobahn 5 und der Autobahn 661 am Bad Homburger Kreuz ist wieder befahrbar. Ein Teil des Abfahrtsstreifens auf der A5 sei noch gesperrt, die Abfahrt auf die A661 selbst aber frei, teilte ein Polizeisprecher mit. Zuvor war ein mit einem Windradflügel beladener Schwertransport in der Kurve steckengeblieben. Der Lastwagenfahrer habe das Fahrzeug rückwärts aus der Ausfahrt manövriert und auf einem Seitenstreifen abgestellt. Nach Angaben der Polizei ist nichts beschädigt worden.