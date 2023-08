Bad Nauheim feiert wieder Musik-Legende Elvis

Bad Nauheim (dpa/lhe) - . Elvis-Tolle, Musik und Petticoats: Heute beginnt in Bad Nauheim zum 21. Mal das „European Elvis Festival“, bei dem sich alles rund um den „King of Rock'n'Roll“ und seine Zeit dreht. Bis Sonntag (20. August) haben Fans Gelegenheit, in der Wetterau-Stadt den US-Superstar der 1950er bis 1970er Jahre zu feiern. Für das Wochenende erwarten die Veranstalter zwischen 5500 und 7000 Besucher auf dem Festivalgelände. Die offizielle Eröffnung ist am Freitagabend geplant.