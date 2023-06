Badeseen öffnen wieder: Fast überall ausgezeichnete Qualität

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einem regnerischen Frühjahr öffnen bei häufigem Sonnenschein wieder die Badeseen in Hessen - mit meist sehr guter Wasserqualität. Die EU-Kommission habe für vergangenes Jahr 59 der 61 hessischen EU-Badegewässer mit einer „ausgezeichneten“ hygienischen Badegewässerqualität eingestuft, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag in Wiesbaden mit. Einem Gewässer habe die Kommission eine „gute“ und einem weiteren eine „ausreichende“ hygienische Qualität bescheinigt. Die Note „mangelhaft“ bekam kein EU-Badesee in Hessen.