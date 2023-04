Bäder setzen gegen Unfälle auf künstliche Intelligenz

Auch im Nordbad in Darmstadt plant die Stadt den Einsatz eines KI-Systems, erklärte ein Sprecher. Andere Bäder-Verwaltungen in Hessen sind noch nicht überzeugt. „Der Sicherheitsstandard ist aus unserer Sicht noch nicht so ausgereift, dass wir uns auf sie verlassen könnten“, erklärte ein Sprecher der Städtischen Werke Kassel, die vier Bäder betreiben.