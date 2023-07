Baerbock: Mehr Verzahnung mit Wirtschaft gegen Cyberattacken

Bonn (dpa) - . Außenministerin Annalena Baerbock hat sich für eine engere Verzahnung von Wirtschaft und Staat im Kampf gegen die wachsende Zahl von Cyberattacken ausgesprochen. „Wir sehen, dass eine Regierung alleine oder ein Unternehmen alleine nicht für Cybersicherheit sorgen kann“, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag beim Besuch des Cyberabwehrzentrums der Deutschen Telekom in Bonn. Baerbock ließ sich unter anderem von Telekom-Chef Tim Höttges über digitale Angriffe und die Risiken der Nutzung chinesischer Bauteile in der deutschen Netz-Infrastruktur informieren.