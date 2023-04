Bätzing ruft zur Erneuerung der katholischen Kirche auf

Limburg (dpa) - . Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat in seiner Osterpredigt zur Erneuerung der katholischen Kirche aufgerufen. „Es gibt keine Alternative zu Umkehr und Erneuerung“, sagte der Limburger Bischof nach vorab verbreitetem Redetext. Die katholische Kirche habe sich in mühsamen und oft strittigen Prozessen einen festen Kernbestand an Glaubensüberzeugungen erarbeitet. Dies könne den Gläubigen Halt und Orientierung geben. „Womöglich ist das aber viel weniger, als es dicke dogmatische Handbücher vorzugeben scheinen“, schränkte Bätzing ein.