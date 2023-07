Bäume, Spielplatz: Ideen für autofreien Mainkai

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Von Autofahrern viel genutzte Ost-West-Verbindung, für Anwohner und Besucher gewünschter Erholungsort: Der Mainkai in der Frankfurter Innenstadt soll dauerhaft autofrei werden. Der vorbereitende Beschluss könnte noch in diesem Jahr in der Stadtverordnetenversammlung fallen, wie das Mobilitätsdezernat am Donnerstag mitteilte. Ziel sei, dass bis zur nächsten Kommunalwahl im Jahr 2026 kein regulärer Autoverkehr mehr am Nordufer des Mains rollt.