Bahn richtet für Riedbahnsanierung Ersatzverkehr ein

Berlin (dpa/lhe) - . Fahrgäste im Regional- und S-Bahnverkehr zwischen Frankfurt und Mannheim müssen im kommenden Jahr auf Ersatzbusse umsteigen. Für fast ein halbes Jahr wird die Riedbahn zwischen auf dieser Strecke saniert und vollständig gesperrt. Rund 150 Busse will die Deutsche Bahn in den rund fünf Monaten der Generalsanierung einsetzen, wie sie am Donnerstag mitteilte.