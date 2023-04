Bahn-Warnstreik beendet: Fast alle Züge fahren wieder

Der Ausstand hatte auch Folgen für Bahnunternehmen wie Vlexx. Gestreikt wurde hier zwar nicht direkt, dafür aber in vielen Stellwerken, ohne die der Verkehr auf der Schiene nicht möglich ist. Eine Sprecherin berichtete von einem stabilen Verkehr mit einzelnen Ausfällen. Bei der Hessischen Landesbahn lief der Verkehr ebenfalls wieder an. Es sei jedoch am Freitag noch mit Nachwirkungen zu rechnen. „Es dauert noch etwas, bis es sich wieder einpendelt“, sagte eine Sprecherin.