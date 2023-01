Bahn: Weiter Beeinträchtigungen des Fernverkehrs nach Paris

Frankfurt/Main/Paris (dpa) - . Nach einem Kabelbrand in der Nähe des Pariser Ostbahnhofs Gare de l'Est ist laut Deutscher Bahn der internationale Fernverkehr nach Deutschland am Mittwoch weiter beeinträchtigt. Unter anderem fielen ICE-Züge zwischen Paris Est, Saarbrücken und Frankfurt/Main aus, wie die Bahn am Mittwoch mitteilte. Auch im Fernverkehr in Frankreich der französischen Bahngesellschaft SNCF komme es zwischen Paris und Ostfrankreich (Straßburg/Metz) zu Zugausfällen. Bahnreisende sollten sich vor Abfahrt über ihre Verbindungen informieren, hieß es.