Bahnstrecke nach Autozugbrand weiter gesperrt

Butzbach (dpa) - . Nach dem Brand in einem Autozug ist die wichtige hessische Nord-Süd-Verbindung zwischen Gießen und Frankfurt am Main weiter gesperrt. Nach Angaben der Bahn dauerten die Reparaturarbeiten an der Oberleitung am Samstag noch an. Einzelne Züge im Fernverkehr würden umleitet und sich um einige Minuten verspäten, sagte eine Bahn-Sprecherin. Im Nahverkehr gab es einen Schienenersatzverkehr mit Bussen.