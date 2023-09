Bahnstrecke wird nach Brückenabriss wieder freigegeben

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Die wegen Abrissarbeiten an einer Brücke gesperrte Bahnstrecke im Frankfurter Stadtteil Griesheim soll am Freitag wieder freigegeben werden. Die Strecke unter der abgerissenen Omega-Brücke sei spätestens ab 0 Uhr in der Nacht zu Freitag wieder befahrbar, teilte die Stadt Frankfurt am Donnerstag mit.