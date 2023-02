Bahnstrecke zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf gesperrt

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - . Zwischen Bad Homburg und Friedrichsdorf ist die Bahnstrecke aufgrund eines entgleisten Zuges gesperrt. Der Arbeitszug war in der Nacht zu Mittwoch in Höhe des Friedrichdorfer Stadtteils Seulberg entgleist und ragt in ein Nachbargleis hinein, wie die Bundespolizei am Morgen mitteilte. Der Grund für den Zwischenfall war noch nicht bekannt.