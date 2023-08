Bald sechs Wochen Fahrerstreik in Gräfenhausen

„Wir fordern alle Unternehmen und Geschäftspartner auf, sich für eine Lösung in Gräfenhausen einzusetzen“, sagte auch Renate Sternatz, Vizevorsitzende der DGB-Bezirks Hessen-Thüringen, in Gräfenhausen. Spätestens seit dem ersten Streik von Lastwagenfahrern im Frühjahr in Gräfenhausen sei es unmöglich zu behaupten, dass niemand über den Umgang mit den Fahrern informiert sei. „Es ist ein Skandal, dass sich dieser Protest schon in der sechsten Woche befindet.“