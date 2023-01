„Ball des Sports“: Frankfurt soll Sport-Hauptstadt werden

Mit einem weiter in die Zukunft reichenden Vorhaben soll Frankfurt als Standort für zahlreiche Sportverbände, Institutionen und Leistungszentren im Stadtwald ausgebaut und gestärkt werden. „Wir müssen uns dafür um den großen Sanierungs- und Investitionsbedarf an der Otto-Fleck-Schneise kümmern“, sagte Minister Beuth. Bundesmittel für Modernisierung und Ausbau seien zumindest in Aussicht gestellt. Wichtiger sei aber, dass man dort eine gemeinsame Idee entwickele und aus den vielen Geschäftsstellen des Sports „einen Sportcampus“ mache. „Für den Sport in Deutschland wäre es gut, wenn wir eine so klare, feste Struktur und ein Zentrum des deutschen Sports hätten.“