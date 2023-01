„Ball des Sports“ und DOSB-Neujahrsempfang in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Frankfurt am Main wird heute zur deutschen Sportmetropole. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOBS) hat am Vormittag zum Neujahrsempfang geladen, am Abend wird der „Ball des Sports“ der Deutschen Sporthilfe in der Festhalle gefeiert. Beim DOSB-Empfang wird es um sportpolitische Themen wie eine mögliche deutsche Olympia-Bewerbung und die geplante Spitzensportreform gehen. Bei der Benefizgala der Sporthilfe geht es um Geld für die Athletenförderung.